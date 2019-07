US-Anleihen wenig bewegt vor Fed-Zinsentscheid

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Dienstag überwiegend kaum von der Stelle gekommen.



Die Anleger warten weiter auf den am Mittwoch anstehende anstehenden Zinsentscheid der US-Notenbank Fed. Die erste Leitzinssenkung seit mehr als zehn Jahren gilt als nahezu sicher - wegen des schwächeren Wachstums der Weltwirtschaft sowie der Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und anderen Ländern, insbesondere China.

Als Kursstütze für die festverzinslichen Wertpapier erwies sich die jüngste Kritik von US-Präsident Donald Trump an Chinas Verhandlungstaktik im Handelsstreit beider Länder. Er bezweifelte, dass das Land wie zugesagt mehr amerikanische Agrarprodukte kauft. Hoffnungen auf eine Beilegung des Konfliktes zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt wurden dadurch getrübt, und damit auch die Börsenstimmung.

Zweijährige Anleihen gewannen 1/32 Punkt auf 99 26/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,84 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 1/32 Punkt auf 99 18/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,84 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen gewannen 3/32 Punkte auf 102 26/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,05 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 7/32 Punkte auf 106 3/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,58 Prozent./gl/fba