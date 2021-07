US-Anleihen weiter auf Erholungskurs im späten Handel

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Mittwoch im Handelsverlauf weiter deutlich erholt.



Tags zuvor hatte der Inflationsschub im Juni die Festverzinslichen unter Druck gesetzt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg im späten Geschäft um 0,35 Prozent auf 133,44 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere fiel auf 1,358 Prozent.

Für Kursauftrieb sorgten Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell. Die Fed ist demnach noch nicht soweit, um über konkrete Schritte zur Straffung ihrer extrem lockeren Geldpolitik nachzudenken. "Die Bedingungen am Arbeitsmarkt haben sich weiter verbessert, aber es liegt noch ein langer Weg vor uns", hieß es in vorbereiteten Bemerkungen von Powell für den Finanzausschuss des US-Parlaments. Am Markt wurde zuletzt über eine baldige Rückführung der milliardenschweren Anleihekäufe durch die Fed spekuliert./ck/men