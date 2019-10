US-Anleihen weiter im Minus

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Montag im Verlauf an ihren Startverlusten festgehalten.



Die festverzinslichen Wertpapiere wurden durch Hoffnungen auf Fortschritte im Handelsstreit zwischen den USA und China sowie beim Brexit belastet. Zudem legten die Aktienkurse etwas zu.

Zweijährige Anleihen gaben um 1/32 Punkt auf 99 23/32 Punkten nach. Sie rentierten mit 1,64 Prozent. Fünfjährige Papiere fielen um 6/32 Punkte auf 99 7/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,66 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen verloren 14/32 Punkte auf 98 1/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,84 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren büßten 1 3/32 Punkte auf 98 2/32 Punkte ein. Sie rentierten mit 2,34 Prozent./he