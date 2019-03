US-Anleihen weiten Verluste moderat aus

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Donnerstag ihre Verluste im Handelsverlauf etwas ausgeweitet.



Am Aktienmarkt herrschte zeitgleich eine verhalten positive Stimmung.

Zweijährige Anleihen sanken um 2/32 Punkte auf 100 1/32 Punkte und rentierten mit 2,23 Prozent. Fünfjährige Papiere fielen um 5/32 Punkte auf 99 20/32 Punkte. Ihre Rendite betrug damit 2,20 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Staatsanleihen verloren 7/32 Punkte auf 102 1/32 Punkte und rentierten mit 2,39 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von 30 Jahren gaben um 2/32 Punkte auf 103 23/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,81 Prozent./ck