US-Anleihen weiten Verluste etwas aus

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Montag im Handelsverlauf etwas tiefer ins Minus gerutscht.



Die veröffentlichten Konjunkturdaten waren einmal mehr gemischt ausgefallen. So hatte sich die Stimmung im Dienstleistungsgewerbe im Mai überraschend deutlich eingetrübt. Die Produktivität der US-Wirtschaft hatte hingegen im ersten Quartal entgegen den Erwartungen einer leichten Schrumpfung stagniert.

Zweijährige Anleihen sanken um 2/32 Punkte auf 99 28/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,31 Prozent. Fünfjährige Anleihen verloren 3/32 Punkte auf 100 1/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,40 Prozent. Zehnjährige Anleihen fielen um 6/32 Punkte auf 101 22/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,18 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren sanken um 20/32 Punkte auf 103 6/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,84 Prozent./he