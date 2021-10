US-Anleihen weiten Verluste aus

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Staatsanleihen haben im Handelsverlauf am Freitag ihre Kursverlusten ausgeweitet.



Marktbeobachter verwiesen auf eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten und eine entsprechend geringere Nachfrage nach festverzinslichen Papieren. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel um 0,42 Prozent auf 130,97 Punkte. Zehnjährige Papiere rentierten mit 1,58 Prozent.

Daten zur Umsatzentwicklung im US-Einzelhandel waren unerwartet stark ausgefallen, was die Risikofreude der Anleger an der Wall Street stützte. Im September hatte der Einzelhandel mit einem Umsatzplus überrascht./la/he