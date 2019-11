US-Anleihen weiten Verluste aus

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag im Handelsverlauf ihre Verluste ausgeweitet.



Starke Daten vom US-Arbeitsmarkt sorgten für Druck bei den Festverzinslichen. Im Oktober war die Zahl der Beschäftigten stärker als erwartet gestiegen. Hinzu kamen Aussagen von Larry Kudlow, dem Wirtschaftsberater von Präsident Donald Trump. Das geplante Teil-Handelsabkommen zwischen den USA und China stehe kurz vor dem Abschluss, sagte er in Washington. Auch Peking äußerte sich zuversichtlich.

Zweijährige Anleihen verloren 3/32 Punkte auf 99 28/32 Punkte und rentierten mit 1,56 Prozent. Fünfjährige Papiere sanken um 5/32 Punkte auf 99 23/32 Punkte. Sie rentierten ebenfalls mit 1,56 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Staatsanleihen gaben um 11/32 Punkte auf 99 1/32 Punkte nach und rentierten mit 1,73 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von 30 Jahren verloren 25/32 Punkte auf 100 23/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,22 Prozent./ck/fba