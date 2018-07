US-Anleihen weiten Kursverluste aus - Anleger wieder risikobereiter

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Montag im Handelsverlauf ihre Verluste ausgeweitet.



Anleger zeigten sich wieder risikobereiter. Vor allem deutlich steigenden Kurse an den US-Aktienmärkten belasteten die Festverzinslichen.

Am Freitag hatten bereits gut aufgenommene Arbeitsmarktdaten die Angst vor den Auswirkungen der globalen Handelskonflikte verdrängt. "Dass die US-Wirtschaft stärker und stärker wächst, ohne dass die Inflation deutlich zulegt sorgt momentan für gute Stimmung", kommentierte Händler Markus Huber von City of London Markets.

Zweijährige Anleihen verloren 1/32 Punkt auf 99 28/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,557 Prozent. Fünfjährige Anleihen gaben um 4/32 Punkte auf 99 13/32 Punkte nach. Ihre Rendite betrug 2,747 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Staatsanleihen büßten 9/32 Punkte auf 100 4/32 Punkte ein und rentierten mit 2,858 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von 30 Jahren fielen um 23/32 Punkte auf 103 4/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,965 Prozent.