US-Anleihen wegen Handelskonflikt stark gesucht

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen waren am Freitag wegen des eskalierenden Handelskonflikts zwischen den Vereinigten Staaten und China stark gefragt.



Im Gegenzug gingen ihre Renditen weiter zurück. Zehnjährige Treasuries rentierten im Tief mit 1,82 Prozent und damit so niedrig wie letztmalig im November 2016.

Anleger waren aufgrund des US-chinesischen Handelsstreits auf der Suche nach Sicherheit. Nachdem US-Präsident Donald Trump am Donnerstagabend neue Strafzölle gegen China angekündigt hatte, machte China am Freitag deutlich, dass es in diesem Fall mit Gegenmaßnahmen reagieren werde. Die Auswirkungen des Konflikts gelten als große Gefahr für die Weltwirtschaft.

Neue Zahlen vom amerikanischen Arbeitsmarkt fielen unspektakulär aus. Bankanalysten sprachen von einem weiteren soliden Jobbericht. Am amerikanischen Arbeitsmarkt herrscht schon seit längerem in etwa Vollbeschäftigung. Konjunkturelle Bremsspuren wie etwa in der US-Industrie zeigen sich dort noch nicht.

Zweijährige Anleihen stiegen um 1/32 Punkt auf 100 2/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,70 Prozent. Fünfjährige Anleihen lagen 4/32 Punkte höher bei 100 15/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,65 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen stiegen um 12/32 Punkte auf 104 21/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,85 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren legten um 1 2/32 Punkte auf 110 6/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,39 Prozent./bgf/he