US-Anleihen verlieren nach Entspannung im Handelsstreit mit China

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag nach der vorläufigen Einigung im Handelsstreit mit China nachgegeben.



Während des G20-Treffens der größten Industrienationen und Schwellenländer in Buenos Aires hatten sich US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatspräsident Xi Jinping geeinigt, den Handelskonflikt zunächst nicht weiter eskalieren zu lassen. Dies steigerte die Risikobereitschaft der Anleger und führte im Gegenzug zu einem deutlichen Kursrückgang bei Anleihen.

Zweijährige Anleihen fielen um 2/32 Punkt auf 99 27/32 Punkte und rentierten mit 2,83 Prozent. Fünfjährige Anleihen gaben um 7/32 Punkte auf 100 2/32 Punkte nach. Ihre Rendite betrug 2,86 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Staatsanleihen büßten 11/32 Punkte auf 100 25/32 Punkte ein und rentierten mit 3,03 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von 30 Jahren fielen um 24/32 Punkte auf 100 27/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,33 Prozent./elm/bgf/fba