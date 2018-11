US-Anleihen überwiegend im Plus

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Montag im Verlauf mehrheitlich moderate Kursaufschläge verzeichnet.



Die Stimmung der US-Dienstleister hat sich im Oktober von hohem Niveau aus weniger als erwartet eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM) fiel um 1,3 Punkte auf 60,3 Zähler, während Analysten mit einem Rückgang auf 59,0 Punkte gerechnet hatten.

Zweijährige Anleihen verharrten auf 99 30/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,91 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 1/32 Punkte auf 99 9/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,03 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen erhöhten sich um 3/32 Punkte auf 97 9/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,20 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gewannen 11/32 Punkte auf 91 30/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,43 Prozent./edh/zb