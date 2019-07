US-Anleihen treten mehrheitlich auf der Stelle

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben sich am Freitag in der Mehrzahl der Laufzeiten nicht von der Stelle bewegt.



Während Aktien infolge von besser als erwarteten Wachstumszahlen aus den USA stiegen, erfuhren die Rentenpapiere der Vereinigten Staaten keinen besonderen Zustrom. Nur bei 30-jährigen Langläufern war mit einem leichten Anstieg eine echte Tendenz erkennbar.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der größten Volkswirtschaft der Welt war in den Monaten April bis Juni zwar schwächer ausgefallen als im ersten Quartal, Analysten hatten jedoch mit einer noch stärkeren Eintrübung gerechnet. Grund für das Abflauen der Wirtschaft ist der Handelskonflikt zwischen den USA und China. Der private Konsum stieg im zweiten Quartal hingegen stärker als erwartet.

"Das Wachstum hat deutlich positiv überrascht", schrieb Analyst Ralf Umlauf in Reaktion auf die Daten. "Der starke Konsumzuwachs ist vor dem Hintergrund des schwachen Plus im ersten Quartal - trotz Revision - zwar zu relativieren, zeigt aber, dass die Konjunktur solide ist."

Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 24/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,87 Prozent. Fünfjährige Anleihen standen unverändert bei 99 15/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,86 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen legten minimal um 1/32 auf 102 20/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,08 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 9/32 Punkte auf 105 25/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,60 Prozent./elm/jsl/tih/fba