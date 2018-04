US-Anleihen tendieren erneut schwächer

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Freitag einmal mehr Schwäche gezeigt.



Die anhaltende Abwärtstendenz der Rentenpapiere wurde am Markt vor allem auf die Sorgen vor einem höheren Zinsniveau in den USA zurückgeführt. Kurz vor dem Wochenende sprachen Marktbeobachter aber von einem eher impulsarmen Handel, zumal auch keine wichtigen Konjunkturdaten aus den USA auf der Agenda standen.

Zweijährige Staatsanleihen verloren 1/32 auf 99 19/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,46 Prozent. Fünfjährige Anleihen gaben um 6/32 auf 98 20/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,80 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere sanken um 12/32 Punkte auf 98 8/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,96 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren fielen um 28/32 Punkte auf 97 6/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,15 Prozent./tih/he