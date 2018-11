US-Anleihen steigen nach Kongresswahl

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Mittwoch mit Kursgewinnen den Handel gegangen.



Am Markt wurde dies mit dem Ausgang der Kongresswahl begründet. Die Republikaner von US-Präsident Donald Trump konnten ihre Mehrheit im Senat ausbauen, die Demokraten holten sich die Mehrheit im Repräsentantenhaus zurück.

Der künftig gespaltene Kongress macht Alleingänge der Republikaner in vielen Bereichen unwahrscheinlich. Von Bankökonomen wurde vermehrt auf die fiskalischen Auswirkungen verwiesen. So sei denkbar, dass die Haushalts- und Steuerpolitik der Regierung nicht mehr ganz so locker ausfalle wie bisher. Das derzeit rasante Wirtschaftswachstum könnten dadurch etwas gebremst werden, was wiederum den Straffungskurs der US-Notenbank etwas verlangsamen könnte. Entsprechend fielen die Renditen am US-Kapitalmarkt.

Zweijährige Anleihen verharrten auf 99 328/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,94 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 1/32 Punkte auf 99 6/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,05 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen legten um 7/32 Punkte auf 99 11/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 3,19 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gewannen 23/32 Punkte auf 92 15/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,40 Prozent./bgf/jsl/mis