US-Anleihen starten wegen Omikron-Furcht mit Kursgewinnen

NEW YORK (dpa-AFX) - An den Finanzmärkten ist die Furcht vor der Omikron-Variante des Coronavirus am Dienstag wieder stärker in den Fokus gerückt. Nachdem sich die Märkte am Vortag zunächst stabilisieren konnten, hat sich die Nachfrage nach US-Staatsanleihen als sichere Anlageform nun wieder verstärkt.

Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg im frühen Handel stark um 0,64 Prozent auf 131,89 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere fiel im Gegenzug auf 1,42 Prozent.

Die Risikofreude der Anleger wurde gedämpft durch Aussagen von Stephane Bancel, Chef des US-Pharmakonzerns Moderna . In einem Zeitungsinterview sagte Bancel, dass es vermutlich Monate dauern werde, bis die Pharmabranche in großem Stil Impfstoffe gegen die Omikron-Variante herstellen könne. Während an der New Yorker Aktienbörse zum Auftakt Kursverluste erwartet wurden, stützten die Aussagen die Kurse der US-Anleihen.

Außerdem dürften die Anleger am US-Rentenmarkt neue Konjunkturdaten im Blick haben, die im weiteren Handelsverlauf veröffentlicht werden. Auf dem Programm stehen Preisdaten vom US-Immobilienmarkt und Stimmungsdaten aus der amerikanischen Wirtschaft./jkr/bgf/jha/