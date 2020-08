US-Anleihen starten überwiegend unverändert

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Anleihen sind am Montag mit stabilen Kursen in den Handel gegangen.



Allerdings fehlten zu Beginn der Woche die Impulse durch Konjunkturdaten. Im Tagesverlauf werden keine wichtigen Kennzahlen aus den USA veröffentlicht, an denen sich die Anleger orientieren könnten.

Zweijährige Anleihen verharrten auf 99 30/32 Punkten. Sie rentierten mit 0,15 Prozent. Fünfjährige Anleihen standen unverändert bei 99 28/32 Punkten. Sie rentierten mit 0,27 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen fielen um 1/32 Punkt auf 99 29/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,63 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren verharrten auf 100 27/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,34 Prozent./jkr/bgf/mis