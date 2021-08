US-Anleihen starten stabil in die Woche

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Montag mit wenig Kursbewegung in die neue Handelswoche gegangen.



Zum Start legten die Kurse der Papiere geringfügig zu. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg um 0,04 Prozent auf 133,46 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen betrug 1,30 Prozent.

Am Markt war die Rede von einem ruhigen Wochenauftakt. Starke Impulse gab es zunächst nicht. Im Handelsverlauf stehen Zahlen vom Immobilienmarkt auf dem Programm, die am Anleihemarkt aber in der Regel lediglich zur Kenntnis genommen werden. Es handelt sich um die noch nicht vollständig abgeschlossenen Hausverkäufe, die sogenannten schwebenden Verkäufe. Entscheidende Reden hochrangiger Notenbanker sind nicht angekündigt./bgf/jkr/stk