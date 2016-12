US-Anleihen starten mit leichten Verlusten

NEW YORK (dpa-AFX) - US-amerikanische Staatsanleihen sind nach den Feiertagen mit leichten Kursverlusten in den Handel gestartet.



Händler sprachen am Dienstag von einem ruhigen Auftakt. Erst im weiteren Handelsverlauf könnten Daten zum US-Verbrauchervertrauen im Dezember für neue Impulse am amerikanischen Rentenmarkt sorgen.

Zweijährige Anleihen verloren 1/32 Punkt auf 99 18/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,23 Prozent. Fünfjährige Anleihen fielen um 3/32 Punkte auf 98 19/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,05 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere rutschten um 6/32 Punkte auf 95 4/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,56 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gaben 11/32 Punkte auf 95 1/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 3,13 Prozent./jkr/jsl/ag