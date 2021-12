US-Anleihen starten mit leichten Verlusten

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Dienstag mit leichten Kursverlusten in den Handel gegangen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel zu Handelsbeginn um 0,08 Prozent auf 130,73 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere stieg im Gegenzug auf 1,43 Prozent.

Neue Preisdaten sendeten keine entscheidenden Impulse aus, bestätigten aber den starken Preisauftrieb. Im November zogen die Erzeugerpreise weiter an. Mit 9,6 Prozent wurde der höchste Zuwachs seit Erhebungsbeginn im Jahr 2010 markiert. Hintergrund der Entwicklung sind zum Teil erhebliche Verspannungen im internationalen Warenhandel, die sich in kräftigen Preissteigerungen niederschlagen.

Die US-Notenbank Fed hat die Entwicklung lange als temporäres Phänomen abgestempelt. Vor wenigen Wochen jedoch signalisierte Fed-Chef Jerome Powell ein Umdenken: Er deutete an, dass die Fed ihren vorsichtigen Ausstieg aus der stark konjunkturstützenden Geldpolitik beschleunigen könnte. Fachleute erwarten einen entsprechenden Beschuss schon für diesen Mittwoch, wenn die Fed die Resultate ihrer zweitägigen Zinssitzung bekanntgibt. Es wird damit gerechnet, dass die Stützungskäufe von Wertpapieren schneller zurückgefahren werden./bgf/men