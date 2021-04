US-Anleihen starten mit leichten Verlusten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen sind am Dienstag im frühen Handel leicht gesunken.



Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel zum Start um 0,05 Prozent auf 132,30 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen betrug 1,58 Prozent.

Die Anleihekurse knüpften damit an ihre jüngsten Verluste an. Derzeit erweist sich die insgesamt weiterhin freundliche Stimmung am US-Aktienmarkt als Belastung für die Festverzinslichen. Neue Impulse könnten im Handelsverlauf Angaben zum Verbrauchervertrauen im April liefern.

Derweil werfen die am Mittwoch erwarteten geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank (Fed) bereits ihren Schatten voraus. Trotz der anziehenden Wirtschaft haben Notenbankvertreter bisher keine Signale für eine Rückführung der geldpolitischen Unterstützung gegeben. Sollte die Fed ihre Linie bestätigen, könnten die Anleihen erst einmal unter Druck bleiben./la/jsl/jha/