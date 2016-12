US-Anleihen starten mit leichten Gewinnen

NEW YORK (dpa-AFX) - US-amerikanische Staatsanleihen sind am Freitag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gestartet.



Am Markt wurde die etwas schwächer erwartete Börseneröffnung als Grund genannt. Sonstige Impulse blieben vor den Weihnachtsfeiertagen nahezu vollständig aus. Konjunkturdaten werden erst im weiteren Verlauf veröffentlicht. Es stehen Zahlen vom Immobilienmarkt und zur Verbraucherstimmung an.

Zweijährige Anleihen stagnierten bei 99 19/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,20 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 1/32 Punkte auf 98 22/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,02 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere erhöhten sich um 3/32 Punkte auf 95 10/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,54 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gewannen 8/32 Punkte auf 95 12/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,11 Prozent./bgf/she