US-Anleihen starten mit leichten Gewinnen

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Freitag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gestartet.



Händler erklärten die Gewinne mit der schwächer erwarteten Aktienbörse. Ansonsten blieben wesentliche Impulse aus. Erst im weiteren Handelsverlauf werden neue Konjunkturdaten veröffentlicht. Die Uni Michigan meldet ihr Konsumbarometer.

Notenbanker halten sich mit öffentlichen Äußerungen zurück, wie kurz vor einer Zinsentscheidung üblich. Ob die Fed Mitte kommender Woche ihren Leitzins zum dritten Mal in diesem Jahr senken wird, ist noch umstritten. An den Finanzmärkten ist eine Zinssenkung überwiegend eingepreist. Notenbankexperten sind sich weit weniger einig. Eine klare Ansage aus der Notenbank selbst gibt es noch nicht.

Zweijährige Anleihen verharrten auf 99 27/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,57 Prozent. Fünfjährige Papiere erhöhten sich um 1/32 Punkte auf 99 20/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,57 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen stiegen um 4/32 Punkte auf 98 27/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,75 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gewannen 9/32 Punkte auf 100 Punkte. Sie rentierten mit 2,25 Prozent./bgf/jkr/fba