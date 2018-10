US-Anleihen starten kaum verändert

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Freitag mit wenig Bewegung in den Handel gestartet.



Nur in den längeren Laufzeiten ging es mit den Kursen etwas nach unten. Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Auftakt. Es stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten.

Im weiteren Tagesverlauf werden nur Daten vom US-Immobilienmarkt veröffentlicht. Auf dem Programm stehen Kennzahlen zu den Verkäufen bestehender Häuser.

Zweijährige Anleihen verharrten auf 99 23/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,88 Prozent. Fünfjährige Anleihen stagnierten auf 99 8/32 Punkten. Sie rentierten mit 3,03 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Papiere gaben 2/32 Punkte auf 97 11/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 3,19 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren sanken um 8/32 Punkte auf 92 29/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,38 Prozent./jkr/bgf/fba