US-Anleihen starten kaum verändert

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Mittwoch nahezu unverändert in den Handel gestartet.



Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Auftakt am amerikanischen Rentenmarkt. Auch im weiteren Handelsverlauf werden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Die New Yorker Aktienbörse wird ebenfalls kaum verändert erwartet.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 29/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,29 Prozent. Fünfjährige Anleihen standen ebenfalls unverändert bei 100 5/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,71 Prozent. Zehnjährige Anleihen verharrten bei 102 1/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,14 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren kletterten um 2/32 Punkte auf 103 27/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,81 Prozent./jkr/bgf/jha/