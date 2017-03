US-Anleihen starten kaum verändert

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Montag mit wenig Bewegung in die neue Handelswoche gestartet.



Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handel. Im Tagesverlauf stehen keine wichtigen Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an, die für Bewegung sorgen könnten. Am New Yorker Aktienmarkt wird ebenfalls mit einem Handelsauftakt ohne nennenswerte Bewegung gerechnet.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 20/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,31 Prozent. Fünfjährige Papiere standen ebenfalls unverändert bei 99 11/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,01 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen gewannen 1/32 Punkte auf 97 26/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,50 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren verloren 1/32 Punkte auf 97 26/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,11 Prozent./jkr/tos/stb