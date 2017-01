US-Anleihen starten kaum verändert

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Donnerstag mit wenig Bewegung in den Handel gestartet.



Ein unerwartet starker Anstieg der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe konnte dem amerikanischen Rentenmarkt keine klare Richtung geben.

Händler sprachen von einem vergleichsweise impulsarmen Handelsauftakt. Im weiteren Tagesverlauf könnten noch Daten zur Entwicklung auf dem US-Immobilienmarkt für neue Impulse sorgen.

Zweijährige Anleihen stagnierten bei 99 24/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,24 Prozent. Fünfjährige Anleihen fielen um 1/32 Punkte auf 99 14/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,99 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere rutschten um 3/32 Punkte auf 95 15/32 Punkte ab. Sie rentierten mit 2,52 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gaben 2/32 Punkte auf 95 19/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 3,10 Prozent./jkr/fbr