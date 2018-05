US-Anleihen starten etwas schwächer

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Mittwoch mit leichten Kursverlusten in den Handel gestartet.



Robuste Daten vom US-Arbeitsmarkt hätten zum Auftakt etwas belastet, hieß es von Marktbeobachtern. Im April waren in der amerikanischen Privatwirtschaft 204 000 neue Stellen geschaffen worden und damit etwas mehr als erwartet. Im vergangenen halben Jahr sind damit in jedem Monat 200 000 oder mehr Stellen in der Privatwirtschaft geschaffen worden, was als eine starke Entwicklung gelten kann.

Im weiteren Handelsverlauf rechnen Händlern nicht mit größeren Impulse am US-Rentenmarkt. Die Anleger blicken auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed, die am Abend auf dem Programm stehen. Es wird fest damit gerechnet, dass die US-Währungshüter ihre Geldpolitik nicht verändern werden.

Zweijährige Anleihen stagnierten bei 99 23/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,51 Prozent. Fünfjährige Anleihen verloren 1/32 Punkte auf 99 21/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,82 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen fielen 2/32 Punkte auf 98 3/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,97 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gaben um 3/32 Punkte auf 97 13/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 3,13./jkr/bgf/jha/