US-Anleihen starten etwas schwächer

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Donnerstag im frühen Handel leicht gesunken.



Neue Daten vom Arbeitsmarkt konnten zum Auftakt nicht für Impulse sorgen. In der vergangenen Woche haben die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe unverändert bei 245 000 gelegen. Im weiteren Tagesverlauf könnten noch Daten zur Stimmung amerikanischer Einkaufsmanager aus der Region Chicago für etwas Bewegung am US-Rentenmarkt sorgen.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 30/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,90 Prozent. Fünfjährige Anleihen fielen um 2/32 Punkte auf 99 16/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,23 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Papiere verloren 4/32 Punkte auf 98 15/32 Punkte und rentierten mit 2,42 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gaben 7/32 Punkte auf 99 26/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,76 Prozent./jkr/jsl/she