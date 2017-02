US-Anleihen starten etwas schwächer

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Dienstag schwächer in den Handel gestartet.



Die Aussicht auf einen freundlichen Auftakt am New Yorker Aktienmarkt habe etwas belastet, hieß es von Marktbeobachtern. Zum Auftakt am US-Rentenmarkt hatte die US-Regierung außerdem gemeldet, dass das Defizit in der amerikanischen Handelsbilanz im Dezember niedriger als erwartet ausgefallen sei. Im weiteren Handelsverlauf stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm, die für neue Impulse sorgen könnten.

Zweijährige Anleihen fielen um 1/32 Punkte auf 99 29/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,17 Prozent. Fünfjährige Anleihen sanken um 3/32 Punkte auf 100 1/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,87 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen rutschten um 5/32 Punkte auf 96 9/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,43 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gingen um 14/32 Punkte auf 96 5/32 Punkte zurück. Sie rentierten mit 3,07 Prozent./jkr/jsl/jha/