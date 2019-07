US-Anleihen starten etwas fester

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Dienstag mit wenig Bewegung in den Handel gestartet.



Im frühen Handel ging es mit den Kursen leicht nach oben. Neue Daten zur Preisentwicklung in den USA hatten zum Auftakt keine größere Überraschung geliefert. Im Juni stiegen die Verbraucherpreise, gemessen an dem von der US-Notenbank Fed bevorzugten Inflationsmaß PCE im Jahresvergleich um 1,4 Prozent, während am Markt ein etwas stärkerer Zuwachs um 1,5 Prozent erwartet worden war.

Die Kerninflationsrate ohne schwankungsanfällige Komponenten wie Energie lag bei 1,6 Prozent. Die Fed strebt eine Inflationsrate von zwei Prozent an. An den Finanzmärkten wird aber bereits fest mit einer Zinssenkungen durch die Fed am Mittwoch gerechnet.

Leichten Auftrieb erhielten als sicher geltende Wertpapiere durch Bemerkungen von US-Präsident Donald Trump. Über den Mitteilungsdienst Twitter kritisierte er China für dessen Verhandlungstaktik im Handelsstreit und bezweifelte, dass das Land wie zugesagt mehr amerikanische Agrarprodukte kauft. Hoffnungen auf eine Beilegung des Handelsstreits zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt wurden dadurch ebenso getrübt wie die Börsenstimmung.

Zweijährige Anleihen verharrten auf 99 25/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,84 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 1/32 Punkte auf 99 18/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,83 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen erhöhten sich um 3/32 Punkte auf 102 26/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,05 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 13/32 Punkte auf 106 8/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,57 Prozent./jkr/bgf/jsl