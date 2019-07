US-Anleihen starten mit Verlusten nach guten Einzelhandelsdaten

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Dienstag zu Handelsstart etwas nachgegeben.



Im Gegenzug stiegen die Renditen. Sie reagierten damit auf Daten zu Einzelhandelsumsätzen in den USA.

Die Umsätze im US-Einzelhandel waren stärker als erwartet gestiegen. "Ohne die schwankungsanfälligen Pkw- und Tankstellenumsätze fällt der Anstieg noch größer aus", schrieb Analyst Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) in einer ersten Reaktion. "Zwar wurden die Vormonatswerte leicht nach unten revidiert, insgesamt werden Konjunktursorgen und Spekulationen auf sinkende US-Leitzinsen aber nicht verstärkt."

Zweijährige Anleihen fielen um 2/32 auf 99 17/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,87 Prozent. Fünfjährige Anleihen verloren 7/32 Punkte auf 99 10/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,89 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen sanken um 12/32 Punkte auf 102 4/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,13 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gaben um 21/32 Punkte auf 104 24/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,64 Prozent./elm/jsl/mis