US-Anleihen starten mit Verlusten

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Montag überwiegend mit Kursverlusten in die neue Handelswoche gestartet.



Nur in den sehr langen Laufzeiten erhöhten sich die Kurse. Am Markt wurde die schwache Eröffnung mit der etwas freundlicher erwarteten US-Börse begründet. Das Bedürfnis der Anleger nach Sicherheit sei deshalb etwas geringer ausgefallen als an vorangegangenen Handelstagen.

Entscheidende Konjunkturdaten stehen zu Wochenbeginn nicht an. Es wird lediglich der Jolts-Beschäftigungsbericht erwartet, der über die offenen Stellen Auskunft gibt. Der Bericht wird an den Finanzmärkten meist nur zur Kenntnis genommen, bewegt aber die Börsenkurse so gut wie nie.

Zweijährige Anleihen fielen um 1/32 Punkte auf 100 Punkte. Sie rentierten mit 2,73 Prozent. Fünfjährige Anleihen sanken um 3/32 Punkte auf 100 23/32 Punkte. Ihre Rendite betrug 2,71 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Staatsanleihen gaben um 4/32 Punkte auf 102 8/32 Punkte nach und rentierten mit 2,86 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von 30 Jahren stiegen hingegen um 4/32 Punkte auf 104 21/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,13 Prozent./bgf/elm/men