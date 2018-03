US-Anleihen starten mit Verlusten

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Dienstag mit Kursverlusten in den Handel gegangen.



Marktteilnehmer verwiesen auf schwache Vorgaben wichtiger Anleihemärkte in Europa, insbesondere aus Deutschland. Dort gaben die Kurse von Bundesanleihen nach.

Impulse durch Konjunkturdaten sind am Dienstag aus den USA nicht zu erwarten, der Datenkalender ist leer. In der Eurozone veröffentlicht die EU-Kommission ihr Konsumklima. Unterdessen beginnt in den Vereinigten Staaten die zweitägige Sitzung der US-Notenbank. Es wird erwartet, dass sie am Mittwochabend eine weitere Zinsanhebung verkündet.

Zweijährige Anleihen fielen um 1/32 Punkte auf 99 27/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,32 Prozent. Fünfjährige Anleihen sanken um 3/32 Punkte auf 99 24/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,68 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen gaben um 6/32 Punkte auf 98 28/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,88 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren verloren 16/32 Punkte auf 97 25/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,11 Prozent./bgf/jkr/jha/