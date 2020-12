US-Anleihen starten mit Verlusten

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Mittwoch vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed mit Kursverlusten in den Handel gestartet.



Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel zum Start um 0,17 Prozent auf 137,71 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe betrug 0,94 Prozent.

Die Anleger warten auf die Entscheidungen der Fed. Grundsätzlich dürfte die Notenbank an ihrer lockeren Geldpolitik festhalten. Einige Analysten erwarten aber konkretere Vorgaben für die billionenschweren Wertpapierkäufe.

Die zu Handelsbeginn enttäuschend ausgefallenen Einzelhandelsumsätze bewegten die Anleihen kaum. Die Umsätze waren im November stärker als erwartet gefallen. Zuletzt wurde vor allem der Dienstleistungssektor durch die erneut deutlich gestiegene Zahl der Corona-Neuinfektionen belastet./jsl/bgf/mis