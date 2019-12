US-Anleihen starten mit Verlusten

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Montag mit Kursverlusten in den Handel gegangen.



Händler erklärten das geringere Interesse an als sicher geltenden Anlagen mit der Stimmung an der Börse. Nach einer weitgehend guten Stimmung in Europa ist auch die amerikanische Börse mit Gewinnen gestartet.

Die positive Börsenstimmung führen Experten auf die Verminderung zweier erheblicher politische Risiken zurück. Mit dem Wahlsieg der Konservativen in Großbritannien scheint ein geordneter Brexit möglich. Zudem haben sich die USA und China auf ein erstes Abkommen im Handelsstreit geeinigt.

Konjunkturdaten spielten dagegen zunächst keine große Rolle. Der Empire-State-Index, der die Produktion im Bundesstaat New York misst, hellte sich leicht auf. Im Handelsverlauf werden die Markit-Einkaufsmanagerindizes für die USA und Zahlen vom Immobilienmarkt veröffentlicht.

Zweijährige Staatsanleihen sanken um 1/32 Punkte auf 99 23/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,63 Prozent. Fünfjährige Anleihen fielen um 5/32 Punkte auf 99 3/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,69 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Papiere verloren 9/32 Punkte auf 99 1/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,85 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren sanken um 16/32 Punkte auf 102 3/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,27 Prozent./bgf/jsl/jha/