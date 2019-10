US-Anleihen starten mit Verlusten

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Donnerstag mit Kursverlusten in den Handel gestartet.



Händler nannten die freundlich erwartete Börse als Grund für die schwächere Nachfrage nach sicheren Wertpapieren. Aktien profitierten von der Einigung auf einen Brexit-Deal zwischen Großbritannien und der Europäischen Union. Allerdings ist ungewiss, ob die Vereinbarung eine Mehrheit im britischen Parlament finden wird.

Amerikanische Konjunkturdaten vom Immobilien- und Arbeitsmarkt sowie zur Industriestimmung fielen durchwachsen aus. Im weiteren Verlauf stehen noch Produktionsdaten aus der Industrie auf dem Programm. Die US-Industrie leidet seit längerem unter der schwachen Weltwirtschaft und dem Handelskonflikt zwischen den USA und China.

Zweijährige Anleihen verharrten auf 99 26/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,59 Prozent. Fünfjährige Papiere sanken um 1/32 Punkte auf 99 21/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,57 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen verloren 3/32 Punkte auf 98 27/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,75 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gaben 8/32 Punkte auf 100 7/32 Punkte ab. Sie rentierten mit 2,24 Prozent./bgf/jkr