US-Anleihen starten mit Verlusten

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Donnerstag mit Kursverlusten in den Handel gestartet.



Händler nannten den freundlich erwarteten US-Aktienmarkt als Grund. Die Nachfrage nach als sicher empfundenen Wertpapieren wie Staatsanleihen sei daher etwas schwächer gewesen.

Außerdem wurde auf die Erwartungen an die Geldpolitik der amerikanischen Notenbank Fed verwiesen. Am Mittwochabend hatte das Protokoll zur jüngsten Zinssitzung die hohen Markterwartungen von zwei weiteren Zinssenkungen in diesem Jahr nicht bestätigt. Entsprechend stiegen am US-Anleihemarkt die Renditen etwas an.

Die Finanzmärkte blicken gespannt auf die am heutigen Donnerstag beginnende Fachkonferenz der Federal Reserve in Jackson Hole. Am morgigen Freitag wird Fed-Chef Jerome Powell die Eröffnungsrede halten. Es werden Hinweise auf den kurzfristigen Kurs der Notenbank erwartet. Ende Juli hatte die Fed ihren Leitzins erstmals seit der großen Finanzkrise 2008 reduziert.

Zweijährige Anleihen fielen um 1/32 Punkte auf 100 9/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,59 Prozent. Fünfjährige Anleihen verloren 4/32 Punkte auf 101 5/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,50 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen sanken um 8/32 Punkte auf 100 2/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,61 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gaben um 17/32 Punkte auf 103 12/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,09 Prozent./bgf/jkr/fba