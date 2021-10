US-Anleihen starten mit Kursverlusten

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Dienstag mit Kursverlusten in den Handel gegangen.



Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel zum Start um 0,17 Prozent auf 131,86 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihe stieg im Gegenzug auf 1,51 Prozent.

Für moderate Belastung am Anleihemarkt sorgte die überwiegend gute Stimmung an den Aktienmärkten. Konjunkturdaten sendeten dagegen kaum Impulse. Dennoch wurde am Markt zur Kenntnis genommen, dass die Außenhandelsbilanz der USA im August ein Rekorddefizit verzeichnete. Die Analysten von Capital Economics führten die Entwicklung auf mehrere Gründe zurück, darunter teure Gaseinfuhren infolge der stark gestiegenen Weltmarktpreise.

Im Handelsverlauf steht mit dem ISM-Einkaufsmanagerindex ein stark beachteter Frühindikator auf dem Programm. Veröffentlicht werden die Umfrageergebnisse für den Dienstleistungssektor./bgf/jsl/he