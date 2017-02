US-Anleihen starten mit Kursgewinnen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch überwiegend fester in den Handel gestartet.



Marktbeobachter sprachen von einem eher impulsarmen Auftakt.

Im Handelsverlauf dürfte sich das Interesse der Anleger zunehmend auf das Protokoll der jüngsten Zinsentscheidung der US-Notenbank richten, das am Abend veröffentlicht wird. Dagegen stehen nur wenige US-Konjunkturdaten auf dem Programm, die für neue Impulse sorgen könnten. Im weiteren Handelsverlauf werden nur Kennzahlen vom amerikanischen Immobilienmarkt veröffentlicht.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 26/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,21 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen 3/32 Punkte auf 99 28/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,90 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Papiere gewannen 8/32 Punkte auf 98 21/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,40 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren legten um 20/32 Punkte auf 99 26/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 3,01 Prozent./jkr/tos/stb