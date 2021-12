US-Anleihen starten mit Kursgewinnen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg zu Handelsbeginn um 0,26 Prozent auf 130,81 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere fiel im Gegenzug auf 1,43 Prozent.

Die Entscheidungen der US-Notenbank Fed vom Vorabend wurden an den Märkten zunächst überwiegend positiv aufgenommen. Die Fed will ihren Ausstieg aus der extrem lockeren Geldpolitik beschleunigen und im kommenden Jahr rascher die Zinsen anheben. Hintergrund ist die hohe Inflation, die zuletzt einen 39-jährigen Höchststand markiert hat. Die Fed sieht die Teuerung nicht mehr als nur zeitweiliges Problem. Am Donnerstag zeigten sich die Anleger jedoch weniger risikofreudig als am Mittwoch. Davon profitierten die Anleihen.

Die zu Handelsbeginn veröffentlichten Konjunkturdaten fielen uneinheitlich aus. So ist die Industrieproduktion im November etwas weniger als erwartet gestiegen. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosigkeit, ein Frühindikator für den Arbeitsmarkt, stiegen stärker als gedacht. Positiv überrascht haben hingegen Daten aus der Bauwirtschaft./jsl/bgf/men