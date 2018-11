US-Anleihen starten mit Gewinnen

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Montag mit leichten Kursgewinnen in die neue Handelswoche gegangen.



Konjunkturdaten werden erst im späteren Verlauf veröffentlicht. Im Mittelpunkt steht der Einkaufsmanagerindex ISM für die Dienstleister. Der entsprechende Indikator für die Industrie war zuletzt deutlich gefallen. Auch für den Service-Index wird ein Rückgang erwartet.

Zweijährige Anleihen verharrten auf 99 30/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,90 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 1/32 Punkte auf 99 10/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,02 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen erhöhten sich um 4/32 Punkte auf 97 10/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,19 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gewannen 8/32 Punkte auf 91 27/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,43 Prozent./bgf/tos/mis