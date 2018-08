US-Anleihen starten mit Gewinnen

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Donnerstag mit Kursgewinnen in den Handel gegangen.



Im Gegenzug gingen die Renditen der Papiere zurück. Händler nannten als Grund zum einen die freundlich erwartete Börseneröffnung. Die Nachfrage nach als sicher geltenden Wertpapieren wie amerikanischen Anleihen habe darunter etwas gelitten.

Zudem wurde auf neue Konjunkturdaten verwiesen. Die Erzeugerpreise sind im Juli etwas schwächer als im Vormonat gestiegen. Dies spricht gegen einen beschleunigten Zinserhöhungskurs der US-Notenbank Federal Reserve. Die Renditen wurden dadurch etwas gedrückt.

Zweijährige Anleihen verharrten auf 99 30/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,65 Prozent. Fünfjährige Papiere stiegen um 3/32 Punkte auf 99 23/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,81 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen erhöhten sich um 4/32 Punkte auf 99 15/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,94 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren kletterten um 11/32 Punkte auf 100 19/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,09 Prozent./bgf/jsl/fba