US-Anleihen starten mit Gewinnen

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Montag im frühen Handel gestiegen.



Im Gegenzug fielen die Renditen.

Am Montag stehen keine wichtigen Daten auf dem Kalender und an den Märkten wird wenig Bewegung erwartet. US-Präsident Donald Trump kritisierte erneut die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) und rief sie zur baldigen Zinssenkung auf. Die Währungshüter sollten jetzt handeln und nicht warten, bis sich die Wirtschaft tatsächlich abschwäche, forderte er. Die Fed wird bei ihrer nächsten Sitzung in gut einer Woche über die Höhe des Leitzinses entscheiden.

Zweijährige Anleihen stagnierten bei 99 20/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,81 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen 2/32 Punkte auf 99 24/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,80 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen legten 7/32 Punkte auf 103 1/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,03 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren kletterten um 22/32 Punkte auf 106 26/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,55 Prozent./elm/jkr/men