US-Anleihen mit starken Zugewinnen - Konjunktursorgen stützen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag deutlich zugelegt.



Damit profitierten die Papiere indirekt von zahlreichen Kaufprogrammen führender Notenbanken und von weiter zunehmenden Konjunktursorgen. So waren am Donnerstag bereits erste Risse am US-Arbeitsmarkt offenbar geworden. Fachleute von der US-Bank Goldman Sachs rechnen mit einem sehr schnellen und starken Anstieg der Arbeitslosigkeit.

Zweijährige Anleihen stiegen um 7/32 Punkte auf 101 17/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,34 Prozent. Fünfjährige Anleihen gewannen 29/32 Punkte auf 103 1/32 Punkte. Ihre Rendite betrug 0,50 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen kletterten um 2 6/32 Punkte auf 105 17/32 Punkte nach oben. Sie rentierten mit 0,90 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren schnellten um 7 3/32 Punkte auf 112 2/32 Punkte in die Höhe. Ihre Rendite betrug 1,50 Prozent./la/edh/he