US-Anleihen stagnieren zum Start

NEW YORK (dpa-AFX) - Am Markt für US-Staatsanleihen haben sich die Kurse am Donnerstag zu Handelsbeginn nicht von der Stelle bewegt.



Es war die Rede von fehlenden Impulsen. Neue Wachstumsdaten fielen zwar etwas schwächer aus als erwartet. Die Korrektur des gesamtwirtschaftlichen Wachstum von annualisiert 2,2 auf 2,0 Prozent im ersten Quartal war aber gering. Die wöchentlichen Daten vom Arbeitsmarkt konnten ebenso wenig bewegen.

Zweijährige Anleihen lagen unverändert bei 99 31/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,50 Prozent. Fünfjährige Anleihen stagnierten bei 99 20/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,70 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere verharrten bei 100 12/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,83 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren lagen ebenfalls unverändert bei 103 2/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,97 Prozent./bgf/jsl/he