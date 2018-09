US-Anleihen stagnieren

NEW YORK (dpa-AFX) - Am Markt für US-Staatsanleihen hat es am Donnerstag nach anfangs moderaten Gewinnen zuletzt kaum noch Bewegung gegeben.



Ein etwas deutlicher als erwartet ausgefallener Rückgang der Inflation im August habe die Zinserhöhungserwartungen leicht gedämpft und drücke dadurch auf die Renditen, hieß es aus dem Handel. Allerdings sei der mittelfristige Inflationsdruck dennoch nach oben gerichtet, kommentierte Patrick Boldt, Experte bei der Landesbank Helaba.

Die Kurse zweijähriger Anleihen verharrten bei 99 24/32 Punkten und rentierten mit 2,75 Prozent. Fünfjährige Anleihen kamen bei 99 15/32 Punkten ebenfalls nicht vom Fleck. Sie rentierten mit 2,86 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen traten bei 99 8/32 Punkten auf der Stelle und rentierten mit 2,96 Prozent. Einzig Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren legten minimal zu: Sie stiegen um 2/32 Punkte auf 98 1/32 Punkte und rentierten mit 3,10 Prozent./gl/men