US-Anleihen stabilisieren sich

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Staatsanleihen haben nach der Feiertagspause keine großen Sprünge gemacht. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) notierte am Montag 0,01 Prozent höher bei 130,56 Punkten. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere betrug 1,48 Prozent. Da die US-Aktienbörsen an ihre jüngste Erholung anknüpften und weiter stiegen, hielt sich die Nachfrage nach den als sicher geltenden Staatspapieren in Grenzen./edh/he