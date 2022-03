US-Anleihen im späteren Verlauf weiter im Plus

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben sich am Donnerstag nach einem freundlichen Start nur wenig bewegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg im späten Handel um 0,20 Prozent auf 122,88 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere betrug 2,329 Prozent.

Am Markt wurde zum einen die wieder etwas trübere Aktienmarktstimmung als Unterstützung für sichere Anlageformen wie US-Anleihen genannt. Zudem hätten die deutlich fallenden Erdölpreise für Kursauftrieb gesorgt. Die Renditen gaben im Gegenzug nach. Die Rohölpreise beeinflussen die allgemeine Teuerung stark. Gehen sie zurück, dämpft das etwas die hohen Zinserwartungen an die US-Notenbank Fed, was am Kapitalmarkt meist für Zinsdruck sorgt./ck/he