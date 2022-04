US-Anleihen im späten Handel weiter schwach nach robusten Arbeitsmarktdaten

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Freitag im späten Handelsverlauf weiter geschwächelt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) gab um 0,55 Prozent auf 122,19 Punkte nach. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere stieg auf 2,39 Prozent.

Robuste Daten vom US-Arbeitsmarkt dämpften die Nachfrage nach den als sicher geltenden Staatsanleihen. Zwar wurden im März mit 431 000 Stellen weniger Arbeitsplätze geschaffen als erwartet, allerdings wurde der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten um insgesamt 95 000 Stellen nach oben revidiert. Zudem sank die Arbeitslosigkeit in Richtung ihres Vor-Corona-Niveaus. Die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen sehen den Jobmarkt in den USA in einer robusten Verfassung.

In der Industrie verschlechterte sich die Stimmung im März zwar überraschend auf 57,1 Zähler, dennoch blieb auch sie robust. Werte über 50 deuten auf eine Expansion der Wirtschaftsaktivitäten./ck/he