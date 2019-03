US-Anleihen sinken nach starken Einzelhandelsdaten - Rally an der Wall Street

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag ihrem jüngsten Aufwärtstrend etwas Tribut gezollt.



Sie wurden zudem von guten US-Einzelhandelsdaten gebremst, die für eine Rally an der zuletzt schwachen Wall Street Auftrieb gaben.

Zweijährige Anleihen verloren 1/32 Punkte auf 100 1/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,48 Prozent. Fünfjährige Papiere sanken um ebenfalls 1/32 Punkte auf 99 22/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,44 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen verloren 3/32 Punkte auf 99 27/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,64 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren verloren 12/32 Punkte auf 99 12/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,03 Prozent./gl/fba